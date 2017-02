بلوچستان کے ضلع آواران میں دھماکہ،پاک فوج کے 3جوان شہید ،2زخمی

کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بلوچستان کے ضلع آواران میں بم دھماکے سے پاک فوج کے 3جوان شہید ہو گئے ۔

آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے ضلع آواران میں تحریب کاروں نے سڑک کنارے نصب بم دھماکے سے فوجی قافلے کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 3جوان شہید اور 2زخمی ہو گئے۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ۔شہید جوانوں میں کیپٹن طحہٰ ، سپاہی کامران ستی اور مہتر جان شامل ہیں ۔

میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ” قوم کے مزید 3بیٹوں نے آواران میں اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کیلئے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ، ہمارے پاکستان کی حفاظت اور دشمنوں کو شکست دینے کے عزم کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی “

3 more sons laid their lives for motherland at Awaran. "None can deter our resolve to defeat enemies and safeguard 'Our Pakistan'." #COAS. pic.twitter.com/AMLrOZ98jj