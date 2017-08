رابعہ انعم نے مسلم لیگ ن کی ریلی میں عوام کی شرکت کو مایوس کن قرار دے دیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) نجی ٹی وی جیو نیوز کی نیوز کاسٹر رابعہ انعم نے مسلم لیگ ن کی آج کی ریلی میں عوام کی شرکت کو مایوس کن قرار دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ن کی ریلی دوسرے روز اپنے سفر پر رواں دواں ہے جبکہ میڈیا نمائندگان ریلی کی بھرپور کوریج کر رہے ہیں ۔ اکثر چینلز نے اپنے روٹین کے رپورٹرز کو پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے اور نیوز کاسٹرز اور سینئر اینکرز کو رپورٹنگ کیلئے بھیج رکھا ہے۔ انہی نیوز کاسٹرز میں سے ایک رابعہ انعم بھی ہیں جو جیو نیوز کی جانب سے ریلی کی کوریج میں مصروف ہیں۔ خاتون نیوز کاسٹر رابعہ انعم نے گزشتہ روز (بدھ کو)بھی ن لیگ کی ریلی کی کوریج کی تھی اور آج بھی کوریج کر رہی ہیں۔ اس دوران وہ ٹی وی سکرین کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی متحرک ہیں ۔

انہوں نے آج (جمعرات کی) ریلی پر تبصرہ کرتے ہوئے ٹوئٹر پر لکھا کہ ” پنڈی کے پنجاب ہاﺅس سے ریلی شروع ہو گئی ہے، لیکن اس میں عوام کی شرکت مایوس کن حد تک کم ہے، یہاں تک کہ بدھ کے مقابلے میں 50 فیصد لوگ بھی نہیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ عوام کی تعداد بڑھتی بھی ہے یا نہیں“۔

Rally Day 2.

Starting from Punjab House Pindi. Not an amazing crowd Outside. Not even 50 % of Yesterday's Crowd. Lets see if it gets better