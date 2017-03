لاہور اسلام آباد میں بنائی جانیوالی میٹرو بس پر فی کلومیٹر کتنی لاگت آئی اور پشاور میں بنائی جانیوالی پر فی کلومیٹر کتنی لاگت آئی؟جان کر عمران خان کے پیروں تلے واقعی زمین نکل جائے گی،پی ٹی آئی کے لئے انتہائی شرمناک خبر آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پشاور میں میٹرو بس منصوبے نے لاگت کے مقابلے میں لاہور اور اسلام آباد میٹروبس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔”پاکستان ٹوڈے“ نے ایک ایسی رپورٹ شائع کی ہے جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے پشاور میں سستی میٹرو شروع کرنے کے بیانات کی نفی کردی ہے جبکہ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پشاور میٹرو بس منصوبے کی فی کلومیٹر لاگت لاہور اور اسلام آباد کے میٹرو بس منصوبے سے بھی زیادہ ہے۔پشاور میں میٹروبس منصوبے پر آنے والی لاگت کا 57.23 بلین روپے کا اندازہ لگایا گیا ہے جبکہ منصوبے کے کوریڈور 26 کلومیٹر پر محیط ہونگے جن کی فی کلومیٹر لاگت2.2 بلین روپے یا تقریباً فی کلومیٹر 21 ڈالر بنیں گے۔

ٹروکالر کی نئی ایپلیکیشن متعارف، گوگل ڈو کیساتھ انضمام کا بھی اعلان

پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خا ن نے 2014 ء میں ٹوئٹ کیا تھا اور میٹرو بس کے حوالے سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ میٹرو بس لاہور کے منصوبے زائد لاگت کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ ایف سلیم کو میٹرو بس کے موازنے میں ن لیگ کی کرپشن کھل کر سامنے آگئی ہے۔عمران خان نے لاہور اور اسلام آباد کی میٹرو بس کا بھارتی شہر احمد آباد میں بننے والی میٹرو بس کے ساتھ موازنہ کیا اور کہا کہ ”لاہورکے فی کلومیٹر ٹریک کی لاگت 11 ملین ڈالر،اسلام آباد کی فی کلومیٹر 20 ملین بنتی ہے جبکہ احمد آباد میں میں فی کلومیٹر لاگت صرف 3 ڈالر بنتی ہے“۔

رپورٹ میں تقریباً27 کلومیٹر پر طویل ٹریک کی لاگت کے بارے میں بتایا گیا کہ لاہور میٹروبس منصوبے کی کل لاگت29.8 بلین روپے تقریباً فی کلومیٹر 11 ڈالر بنتی ہے جبکہ امرتسر بھارت میں 31 کلومیٹر پر محیط میٹرو بس پر لاگت9.2 بلین اور فی کلومیٹر3 ڈالر بنتی ہے۔

our petition against the islamabad metro bus project filed in the supreme court yesterday http://t.co/jERXsDZUzW