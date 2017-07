عدالت سے رہائی کے فیصلے کے بعد جمشید دستی کی بابر اعوان کیساتھ تصویر سامنے آگئی

سرگودھا (ڈیلی پاکستان آن لائن ) کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں گرفتار عوامی راج پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی رہائی کے فیصلے کے بعد پہلی تصویر سامنے آگئی جس میں وہ اپنے وکیل اور پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان کیساتھ کھڑے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق کار سرکار ، غیر قانونی اسلحہ اور اشتعال انگیز تقریر پر گرفتار رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو آج سرگودھا میں انسداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے 1لاکھ کے مچلکوں کے عوض انکی ضمانت منظور کر تے ہوئے رہا کرنے کا حکم سنا دیا ۔

Finally Jamshed Dasti is free now, Lawyers Team was lead by @BabarAwanPK #JamshedDasti pic.twitter.com/9bxsfjWTwL