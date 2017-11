ایپل کی جانب سے آئی فون ایکس فروخت کیلئے پیش کر دیا گیا لیکن صارفین جب موبائل خرید کر اسے آن کیا تو آگے سے ایسا میسج مل گیا کہ کئی افراد کے رنگ اڑ گئے کیونکہ ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف امریکی کمپنی ایپل کا اب تک کا سب سے بہترین فون آئی فون ایکس ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لاکھوں لوگ پریشان ہیں لیکن آئی فون کو حاصل کرنے والے افراد نے چند ہی گھنٹوں بعد اس میں خرابی کی شکایت کردی۔

تفصیلات کے مطابق آئی فون ایکس کو رواں برس ستمبر میں متعاراف کریا تھا، تاہم اسے فروخت کے لیے 3 نومبر کو پیش کیا گیا۔آئی فون ایکس کو خریدنے کا سب سے پہلا موقع آسٹریلوی شہریوں کو ملا، تاہم بعد ازاں امریکی، برطانوی، سنگاپوری، کینیڈین اور دیگر ممالک کے شہریوں نے بھی لمبی قطاروں میں کھڑے ہوکر قیمتی آئی فون ایکس کو حاصل کیا۔آئی فون ایکس کو ایک ہزار امریکی ڈالرز یعنی لگ بھگ ایک لاکھ 5 ہزار پاکستانی روپے میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔لیکن آئی فون کو حاصل کرنے والے افراد نے چند ہی گھنٹوں بعد اس میں خرابی کی شکایت کردی۔صارفین نے ٹوئٹر پر شکایت کی کہ انہیں آئی فون ایکس کو ایکٹیویٹ کرنے میں مسئلہ درپیش ہے۔

Hey @Apple not sure if you heard, but the #iPhoneX came out today. Maybe fix the activation server? Now, please. pic.twitter.com/nh6Vgvc4Bj