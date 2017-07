پاکستان بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار انتہائی سست کیوں ہے اور یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ تمام تفصیلات جانئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز سست روی کا شکار ہیں اور پاکستانی اس بات پر کافی حیران و پریشان ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ پی ٹی سی ایل کے مطابق پاکستان کو باقی دنیا کے ساتھ جوڑنے والی سب میرین کیبلز میں نقص کی وجہ سے انٹرنیٹ سروس پاکستان بھر میں سست روی کا شکار رہیں۔ \

ذرائع کے مطابق ٹرانس ورلڈ کے کنکشن میں گزشتہ کئی دنوں سے مشکلات سامنے آنے پر تمام ٹریفک کو پی ٹی سی ایل پر منتقل کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سروسز میں گذشتہ روز کافی خلل پیدا ہوا۔

پی ٹی سی ایل کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ سب میرین کیبلز میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس خرابی کے باعث انٹرنیٹ صارفین کو بالخصوص مصروف ترین گھنٹوں میں انٹرنیٹ کی سپیڈ سے متعلق شکایات ہوں گی۔ پی ٹی سی ایل نے اپنے بیان میں بتایا کہ سب میرین کیبلز کی مرمت شروع کر دی ہے جبکہ مختلف انٹرنیٹ کیبلز پر اضافی بینڈ وڑتھ بھی شامل کر دی گئی ہے تاکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بحال ہو سکے۔

PTCL using its diverse internet cable network has arranged additional bandwidth to bring your internet back to speed. Happy surfing!