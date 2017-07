نوجوان پاکستانی سوفٹ وئر انجینئر کا کارنامہ، ملکہ برطانیہ نے ”ینگ لیڈرز ایوارڈ“ دے دیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)ملک برطانیہ نے نوجوان پاکستانی سوفٹ وئیر انجینئر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ”ینگ لیڈرز ایوارڈ دے دیا۔



تفصیلات کے مطابق نوجوان پاکستانی سوفٹ وئیر انجینئر سید فیضان حسین نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے معاشرے کی صحت کے مسائل کے حل کے لئے متعدد پروگرامز بنائے ، ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت برطانیہ نے انہیں ”ینگ لیڈرز ایوارڈ“ دے دیا۔



ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے فیضان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی ہے۔

#PrideOfPakistan We congratulate Syed Faizan Hussain 4 being awarded The Queen's Young Leaders Award 2017 for his meritorious services pic.twitter.com/wr1jwviwzi