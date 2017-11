”موت کی لکیر۔۔۔“ آئی فون X میں اب تک کی سب سے خطرناک خامی سامنے آ گئی، ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے لاکھوں گلیکسی S7 بھی بیکار ہو چکے ہیں، جان کر آپ یہ فون خریدنے کا ارادہ بدل دیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ”ایک مقدمہ ختم تو 2 اور شروع ہو گئے۔۔۔“ ایپل کے مہنگے ترین آئی فون X کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ایک خامی دور کی جاتی ہے تو مزید 2 خامیاں سامنے آ جاتی ہیں لیکن اس مرتبہ ایسی خامی کا انکشاف ہوا ہے جس کے باعث سام سنگ کے گلیکسی S7 لاکھوں کی تعداد میں بیکار ہو چکے ہیں۔

یہ خامی سامنے آئی ہے آئی فون X کی سکرین میں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سکرین کے ایک طرف سبز رنگ کی لائن نمودار ہو جاتی ہے جو سکرین آف ہونے پر بھی ختم نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے اسے ”Green Line Of Death“ قرار دیا گیا ہے۔



یہ انکشاف سب سے پہلے کیا ”میک ریومرز“ نے، جن کے مطابق یہ لائن سکرین کے انتہائی دائیںیا انتہائی بائیں حصے میں نمودار ہوتی ہے اور فون ری سٹارٹ کرنے پر بھی دور نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا صارفین کے مطابق یہ خامی نئے آئی فون میں نہیں نمودار نہیں ہوتی لیکن کچھ دن استعمال کے بعد یہ ظاہر ہو جاتی ہے۔

Wife’s iPhone X just developed a column of bright green pixels ???? good thing we’ll be near an Apple store this week @AppleSupport pic.twitter.com/VzQlKnqYoC

@AppleSupport my iPhone X already has an issue.There is a green bar along the right hand side of the phone.Restart doesn’t fix. Known issue? pic.twitter.com/Hp3HKhVMfs