فیس بک نے پوری دنیا کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، ایسی آپشن ختم ہو گئی کہ جان کر واقعی آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک سے صارفین کیلئے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کی آپشن ختم ہو گئی ہے جس کے باعث دنیا بھر کے صارفین تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔

دنیا بھر کے صارفین نے ٹوئٹر سمیت دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر اس کی شکایت کی اور بتایا کہ یہ آپشن ختم ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے فیس بک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاہم کمپنی کی جانب سے کوئی موقف نہیں سامنے آیا تاہم یہ خبریں سامنے آنے کے بعد ہم نے اس آپشن کو چیک کرنے کی کوشش کی تو یہ وہیں پر موجود تھی۔

”نیکسٹ ویب“ کے میٹ نوارا نے سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائی اور ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”یہ صرف تم ہی نہیں ہو! لگتا ہے کہ فیس بک نے پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کی آپشن ختم کر دی ہے۔“

It’s not just you…! ...Facebook seems to have removed the “Delete post’ option WTF? pic.twitter.com/z83clEAIxX

مختلف ذرائع کے مطابق یہ آپشن تاحال ڈیسک ٹاپ ورژن پر ہی غائب ہوئی ہے جبکہ آئی فون اور اینڈرائڈ سمارٹ فونز کے ذریعے اب بھی پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ماہرین نے موقف اپنایا ہے کہ یہ فیس بک میں کسی قسم کے ”ایرر“ کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے۔

میٹ نے ہی دوبارہ ایک اور پوسٹ کی اور لکھا ”یہ ضرور فیس بک ’بگ‘ ہو گا۔ موبائل ایپ کے ذریعے پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی تو ڈیلیٹ کی آپشن وہاں موجود تھی۔“

Must be a Facebook bug. Delete button shows up for me if I try to remove posts via mobile app pic.twitter.com/1Wn9Abqeek