پاکستان کی معروف نیوز ویب سائٹ ”ڈیفنس پی کے“ کو اچانک بلاک کردیا گیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان کی معروف نیوز ویب سائٹ ڈیفنس ۔پی کے کو پاکستان میں بلاک کردیاگیا جس کی وجہ سے سوشل میڈیا صارفین نے طرح طرح کے افواہیں پھیلاناشروع کردیں۔

اگرآپ ویب سائٹ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیغام ملتاہے کہ” یہ ویب سائٹ پاکستان میں دیکھنے کی ممانعت ہے“ ۔ویب پورٹل نامعلوم وجوہات کی وجہ سے بلاک کردیاگیا، پی ٹی سی ایل یا وطین سے اس تک رسائی ممک نہیں تاہم کچھ صارفین موبائل نیٹ ورک زونگ اور ٹیلی نار سے رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے ۔



ڈیفنس پی کے کی انتظامیہ اپنی پوسٹس ٹوئیٹرپر شیئرکررہی ہے تاہم واضح کیا ہے کہ مکمل تکنیکی تجزیئے تک کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگاناچاہتے ، اور ہم اپنے ممبران و صارفین سے استدعا کرتے ہیں کہ فائبر استعمال کرنے والے اپنے انٹرنیٹ سروس پرووائیڈر کو کال کریں اور پی ڈی ایف کی عدم دستیابی کے بارے میں استفسار کریں۔

We request our members & users who also are customers of @StormFiber to call in their ISP and inquire why PDF isn't available through them. https://t.co/5DiW38ngOB — Pakistan Defence (@defencepk) October 21, 2017



ویب انتظامیہ نے اپنے صارفین کو ویب سائٹ تک رسائی کا طریقہ بھی بتایا۔

If you can't access our Website via Android.



1: Activate 'Developers Options'.



2: Enable 'Mock Locations'.



3: Use a VPN/Tunnel app. — Pakistan Defence (@defencepk) October 21, 2017



ویب سائٹ کی بلاکنگ کی وجہ سے ایک سوشل میڈیا صارف نے ٹوئیٹر ہینڈل پر ڈیفنس پی کے کو لکھا کہ ”آپ میں سے کسی نے ایسے شخص پر تنقید کی ہوگی جو تمہارے ملک میں طاقتور ہے“۔اس کے جواب میں فورم نے کہاکہ ” آئین کے آرٹیکل 19کے تحت تنقید کا حق حاصل ہے ، کسی کو کرپٹ کہنا یہ بہت جلدی ہوگی لیکن طاقتور لوگ ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کررہے ہیں۔

Criticism is protected under article 19. It is too early to say of someone corrupt but powerful individual is trying to suppress our voice. https://t.co/VW8BxODx7k — Pakistan Defence (@defencepk) October 21, 2017



یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ملک میںکوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر صرف پی ٹی اے ویب سائٹس بلاک کرسکتی ہے۔