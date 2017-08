پنجاب حکومت دوبئی پولیس کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کرے گی، معاہدے پر دستخط ہوگئے

دوبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میں جس طرح جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے آئی ٹی ماہرین جس طرح نت نئے طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں اور دنیا بھر کی آئی ٹی صنعت میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، وہ ہمارے لئے باعث فخر ہیں، سیف سٹی پراجیکٹس ہوں یا دیگر اہم سنگ میل ، پنجاب حکومت ان سب میں اول رہی ہے، ایسے میں حکومت پنجاب نے دوبئی پولیس کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنے اور آئی ٹی کے استعمال کے لئے معاونت فراہم کرنے کا معاہدہ کیا ہے جو کہ پاکستان کے لئے ایک قابل فخر لمحہ ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر “ پر ٹویٹ کرتے ہوئے پنجاب آئی ٹی بورڈ کے چیرمین ڈاکٹر عمر سیف نے بتایا ہے کہ ” یہ لمحہ پاکستان کے لئے قابل فخر ہے کیوں کہ حکومت پنجاب نے دوبئی پولیس کو ٹیکنالوجی میں معاونت فراہم کرے گی۔ “ پنجاب آئی ٹی بورڈ اور دوبئی پولیس کے درمیان معاہدہ ہوگیا ہے اور اس حوالے سے دوبئی پولیس کے چیف اور پنجاب آئی ٹی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر عمر سیف نے مفاہمت کی ایک یاداشت پر دستخط کر دئیے ہیں۔

Proud moment for #PITB as we begin to assist #Dubai Police with technology. Chairman PITB, Dr. @umarsaif signs MoU with Dubai Police Chief. pic.twitter.com/tiGxvClGaQ