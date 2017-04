فیصل اقبال نے احمد شہزاد کی انجری کو’ڈرامہ‘ قراردیدیا،آسکر ایوارڈ دینے کا مطالبہ

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیسٹ کرکٹر فیصل اقبال نے دوسرے ٹی 20 میں احمد شہزاد کی انجری کو ’ڈرامہ‘ قرار دیتے ہوئے انہیں آسکر ایوارڈ دینے کا مطالبہ کردیا ہے۔تفصیلات کے مطابق ٹیسٹ کرکٹر اور جاوید میانداد کے بھانجے فیصل اقبال نے احمد شہزاد کی انجری کو ڈرامہ قراردیتے ہوئے ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ احمد شہزاد’بہترین ایکٹر‘ ہے۔

قومی کرکٹر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ”میں احمد شہزاد کی ڈرامے بازی پر اپنی ہنسی کو روک نہیں پارہا“۔انہوں نے مزید کہا کہ احمد شہزاد بہت بڑی فلم ہے اور وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا،دوسرے ٹی 20 میں شاندر ایکٹنگ کرنے پر احمد شہزاد کو آسکر ایورڈ ملنا چاہیئے۔فیصل اقبال کا کہنا تھا کہ انجری کے 10 منٹ بعد احمد کا گراؤنڈ میں آخر بھاگنا اور فیلڈنگ کرنا بہت عجیب بات ہے۔یاد رہے کہ احمد شہزاد دوسرے ٹی 20 میں ویسٹ انڈین بیٹسمین والٹن سے ٹکرانے کے باعث انجری کا شکار ہوگئے تھے جنہیں ایمبولینس کے ذریعے گراؤنڈ سے باہر لے جایا گیا تاہم احمد شہزاد کچھ ہی دیر بعد گراؤنڈ میں دوبارہ فیلڈنگ کرنے کیلئے واپس آئگے۔

It's not looking good,Ahmad Shahzad is still unconscious. I hope he get well soon. pic.twitter.com/TBDN0zFivs