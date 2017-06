عالمی سکوائش رینکنگ،4پاکستانی کھلاڑی ٹاپ100میں شامل

لیڈز(ڈیلی پاکستان آن لائن) پروفیشنل سکوائش ایسوسی ایشن (پی ایس اے)نے سکوائش کی عالمی رینکنگ جاری کردی ہے، رینکنگ کے مطابق ایک طویل عرصے بعد4پاکستانی کھلاڑی ٹاپ100میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔

پاکستان کی خاتون اوّل کلثوم نواز شریف اُس عظیم پہلوان کی نواسی ہیں جس کوبھارت میں بھگوان کا درجہ حاصل ہے

پروفیشنل سکوائش ایسوسی ایشن (پی ایس اے) نے سکوائش کے کھلاڑیوں کی عالمی رینکنگ جاری کردی ہے، رینکنگ کے مطابق 4پاکستانی کھلاڑی بھی ٹاپ 100میں شامل ہوئے ہیں۔ پی ایس اے کی جانب سے جاری رینکنگ کے مطابق پاکستانی کھلاڑی فرحان محبوب48 ویں نمبر پر رہے ہیں انہوں نے کل 5میچ کھیل کر یہ مقام حاصل کیا ہے اسی طرح9میچ کھیل کر پاکستانی اسکوائش پلیئر فرحان زمان 83ویں نمبر پر رہے ، پاکستان کے ہونہار سکوائش پلیئر طیب اسلم نے10میچ کھیل اور رینکنگ میں 83ویں درجے پر فائز ہوگئے۔ نوجوان کھلاڑی احسن ایاز 95ویں نمبر پر رہے اور انہوں نے14میچ کھیل کر یہ مقام حاصل کیا۔

There's nothing better than achieving your goals whatever they might be. Climbing the ladders. #Newworldranking 95 pic.twitter.com/3p9qxTt4Ig