”آپ آج رات 10 بج کر 30 منٹ پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں“ شاہد آفریدی نے مداحوں کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کا اعلان کر دیا، کہاں اور کیسے بات کرنی ہے؟ تمام تفصیلات جانئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ پاکستانیوں کا ’جنون‘ ہے جو کرکٹرز سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ مداحوں کی محبت ملنے کے معاملے میں شاہد خان آفریدی کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ وہ ناصرف پاکستانیوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں بلکہ غیر ممالک میں بھی ان کے مداحوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔

ٹروکالر کی نئی ایپلیکیشن متعارف، گوگل ڈو کیساتھ انضمام کا بھی اعلان

ہر مداح کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ کرکٹر سے بات کرنے کا موقع حاصل کر سکے اور اگر شاہد آفریدی کیساتھ بات کرنے کا موقع مل جائے تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ کیلئے خوشخبری یہ ہے کہ شاہد آفریدی نے بھی بالآخر مداحوں کی بڑی خواہش پوری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔

شاہد آفریدی نے 30 اپریل کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ ”میں فیس بک اور ٹوئٹر پر کل رات 10 بج کر 30 منٹ پر لائیو آﺅں گا۔ آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیجنے کیلئے ’#AskAfridi‘ کے ہیش ٹیگ کیساتھ بھیجیں۔“

I'll be live on my #facebook and twitter tomorrow at 10:30PM PST, you can ask me anything and send me your questions with #AskAfridi