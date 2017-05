پاکستان کپ کے دوران ایک اور ”ہیرا“ مل گیا، چارسدہ کے نوجوان کرکٹر نے شاندار کارکردگی سے دھوم مچا دی، احمد شہزاد، عمر اکمل اور کامران اکمل سمیت بڑے بڑے کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کپ فیڈرل ٹیم نے جیت لیا ہے اور اس ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر کے سلیکٹرز اور بورڈ حکام کے دل جیت لئے ہیں۔ چارسدہ سے تعلق رکھنے والے ایک 21 سالہ غیر معروف نوجوان کرکٹر کو بھی پاکستان کپ میں کھیلنے کا موقع دیا گیا جس نے اپنی عمدہ کارکردگی سے دھوم مچا دی ہے اور ہر کوئی اس کے روشن مستقبل کی نوید سنا رہا ہے۔

چارسدہ میں پیدا ہونے والے 21سالہ صاحبزادہ فرحان نے پاکستان کپ میں چار نصف سنچریاں اور ایک سنچر ی بنائی۔ انہوں نے پاکستان کپ میں اپنی مختلف اننگز میں 53, 54, 58, 54, 112 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان کو ”فائنڈ آف ٹورنامنٹ“ ایوارڈ جیتنے پر 25 ہزار روپے انعام دیا گیا۔

Sahibzada Farhan Got Finding of The Tournament Award for his Stunning Performance in #pakistancup #cricket pic.twitter.com/eYDj3ywki7