ملنگا کو بھارت میں ”گمشدہ“ بھائی مل گیا، سٹیڈیم میں آئے شخص کو دیکھ کر کمنٹیٹرز کے قہقہے چھوٹ گئے، ملنگا کی نظر پڑی تو باﺅلنگ کے دوران ہی ہنسی نکل گئے، میچ ختم ہونے کے بعد اپنے پاس بلا لیا اور پھر۔۔۔

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا میں بہت سے شخص ہم شکل ہوتے ہیں اور کئی ایسے افراد بھی منظرعام پر آ چکے ہیں جن کی شکل مشہور و معروف شخصیات سے اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ دیکھنے والا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بھارتی اداکار سلمان خان کا ”ہم شکل“ پاکستان میںپایا گیا تو سری لنکن باﺅلر لاستھ ملنگا کا ”گمشدہ بھائی“ بھارت میں مل گیا۔

انڈین پریمیر لیگ (آئی پی ایل) میں ممبئی انڈینز کی نمائندگی کرنے والے لاستھ ملنگا گجرات لائنز کے خلاف میچ کھیل رہے تھے اور جیمز فالکنر کو باﺅلنگ کروا رہے تھے کہ اسی دوران ان کی نظر گراﺅنڈ میں لگی بڑی سکرین پر پڑی تو ان کی اپنی ہنسی چھوٹ گئی کیونکہ انہوں نے سکرین پر کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے ”ہم شکل“ کو دیکھا جو ان کیساتھ اس قدر مشابہت رکھتا تھا کہ کمنٹیٹرز بھی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے۔

VIDEO: Lasith Malinga's doppelganger got the @mipaltan legend laughing during his bowling run-up https://t.co/SpHucWbmwB - #IPL