ویسٹ انڈیز کے دو بلے بازوں نے مل کر زمبابوے کے خلاف میچ میں 109سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا، جان کر آپ کیلئے یقین کرنا ہی مشکل ہو جائے گا

بلاوایو(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ویسٹ انڈین بلے بازوں شین ڈورچ اور کپتان جیسن ہولڈر نے زمبابوے کے خلاف جاری دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں شاندار سنچریاں بنا کر ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ رقم کردی۔

تفصیلات کے مطابق زمبابوے کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں میزبان ٹیم کے پہلی اننگز کے اسکور 326 کے جواب میں ویسٹ انڈین ٹیم 230 رنز پر سات وکٹیں گنوا کر مشکلات سے دوچار تھی جب جیسل ہولڈر اور شین ڈاو¿رچ وکٹ پر اکٹھا ہوئے۔دونوں کھلاڑیوں نے آٹھویں وکٹ کیلئے 212 رنز کی شراکت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ سنچریاں بنا کر نئی تاریخ رقم کردی۔

Before @Jaseholder98 and Shane Dowrich today, the last time both no. 8 and 9 scored ???? in the same innings was in 1908! #ZIMvWI #howzstat pic.twitter.com/fxOkyw8emg