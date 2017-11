قومی کرکٹ ٹیم نے 14ٹی ٹونٹی میچز میں سے12جیتے، شاہین نمبر ون کے مستحق تھے : نجم سیٹھی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم نے 14ٹی ٹونٹی میچز میں سے12میچز میں فتح حاصل کی تھی اور اسی کارکردگی کی وجہ سے شاہین نمبر ون ہونے کے مستحق تھے۔

قومی کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آگئی ہے ، اس موقع پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے قومی ٹیم کی کارکردگی کو سرا ہا ، ان کا کہنا کہ پاکستان ٹیم نے14ٹی ٹوینٹی میچزمیں سے12جیتے ہیں، پاکستان پہلی مرتبہ ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون پوزیشن پرپہنچااور شاہین اس کامیابی کے مستحق تھے ، پاکستان زندہ باد۔

12 wins out of the last 14 T20Is, richly deserved number one spot, for the first time ever! Pakistan Zindabad ????????