عمر گل اور احمد شہزاد نے مداحوں کی پٹائی کر کے ان کا موبائل فون کیوں توڑا؟ حقیقت سامنے آ گئی، جان کر آپ بھی کھلاڑیوں کی حمایت کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی کرکٹ کے جنون میں مبتلا ہیں اور جب ان کا ”ٹاکرا“ اپنے پسندیدہ کرکٹر سے ہو جائے تو سیلفی لینے کا جنون بھی سوار ہو جاتا ہے۔ اس جنون کے باعث ہی احمد شہزاد اور عمرگل نے مداحوں کو پیٹ ڈالا جبکہ احمد شہزاد نے تو ایک مداح کا موبائل فون بھی توڑ دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر کوئی کھلاڑیوں کو برا بھلا کہنے لگا کہ مداحوں کیساتھ ایسا سلوک کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔

Not Umer Gul fault but After Ben Stokes here comes another of the field battle :p pic.twitter.com/XFytSe0o17

لیکن اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ عمر گل اور احمد شہزاد غصے میں اس وقت آئے جب مداحوں نے ’بدتمیزی‘ کی۔ مذکورہ مداح نے ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ چار سے پانچ مرتبہ مذکورہ کھلاڑیوں کو دھکا دیا اور ان کی کمر پر بار بار ہاتھ مار کر بلانے کی کوشش کرتے رہے جبکہ دونوں ہی پہلی مرتبہ میں ہی سیلفی لینے سے منع کر چکے تھے۔

ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ جب دونوں کھلاڑیوں نے سیلفی لینے سے انکار کیا تو مداح بھی اپنی ضد سےپیچھے ہٹ جاتا مگر اس نے کھلاڑیوں کو ناجائز طور پر تنگ کیا اور ایسے میں غصہ آنا بھی جائز ہے۔

Some time a player isn't in mood to be part of selfi..... if fan irritate then it happens pic.twitter.com/dGEzebh7VF