”یہ دیکھو امپائر کیا کہہ رہا ہے“ وقار یونس نے ابوظہبی ٹیسٹ میچ کے دوران امپائر کو شرمناک حرکت کرتے پکڑ لیا اور ساتھ ہی ایسا مطالبہ بھی کر دیا کہ آئی سی سی پریشان ہو گئی، امپائر کیا کر رہا تھا؟ دیکھ کر آپ کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا

ابوظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ کی دنیا میںسلیجنگ اب ایک ’ہتھیار‘ بن چکی ہے جسے مخالف ٹیم کی ذہنی قوت کو آزمانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات معاملات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔اجے دیوگن اور کاجل کی بیٹی بھی منظرعام پر آ گئی، تصویر دیکھنے والے آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئے

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے اسی وجہ سے نئے قوانین متعارف کرائے جن میں فیلڈنگ کے حوالے سے قوانین بھی شامل ہیں اور اب امپائر قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑیوں کو موقع پر ہی سزائیں دے سکتے ہیں۔

آپ لوگوں نے اکثر کھلاڑیوں کو میچ کے دوران گالیاں نکالتے دیکھا ہی ہو گا مگر پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ابوظہبی میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران وقار یونس نے امپائر کو گالی دیتے ہوئے پکڑ لیا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان پر بھی نئے قوانین کا اطلاق ہونا چاہئے۔

رچرڈ کیٹلبروف سے بلے باز کو ایل بی ڈبلیو آﺅٹ قرار دینے کیلئے اپیل کی گئی مگر انہوں نے ناٹ آﺅٹ قرار دیدیا۔ فیلڈنگ سائیڈ نے ان کے فیصلے کے خلاف ریویو لیا تو ری پلے میں صاف نظر آیا کہ گیند بلے کے ساتھ لگی ہے اور امپائر کا فیصلہ بالکل درست ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ڈرائیونگ کی اجازت ملنے پر اپنی بیوی کو گاڑی تحفے میں دینے والا پہلا سعودی سامنے آ گیا، کون سی گاڑی دی ہے؟ دیکھ کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”یا رفیقہ،اے کی طریقہ“

اس پر امپائر غصے میں آ گئے اور تھرڈ امپائر کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے غلیظ گالی نکال دی جو کیمرے کی آنکھ اور پھر وقار یونس کے ’تجربے‘ سے بچ نہ سکی۔ وقار یونس نے ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ” چلو دیکھتے ہیں کہ آپ لپ ریڈنگ میں کتنے اچھے ہیں!!! اگر میچ آفیشلز حد پار کریں تو کیا انہیں بھی ریڈ کارڈ نہیں دکھانا چاہئے؟؟؟“

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Lets see how good are u in lip reading !!! should'nt the red cards be flashed against match officials if they cross the line ??? PAKvsSL pic.twitter.com/uz6bs5PQvw