بے ہنگم ڈرائیونگ سے روکنے پر امباتی رایودو آپے سے باہر،معمر شخص کو تھپڑ جڑ دیا،ویڈیو منظر عام پر آگئی

حید رآباد دکن(یو این پی) بھارتی بیٹسمین امباتی رایودو نے غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ پر شکایت کرنے والے بزرگ شہری کو تھپڑ مار دیا۔

بھارتی بیٹسمین صبح سویرے راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم جا رہے تھے کہ انہیں واک کرنے والوں کی حفاظت یقینی بنانے کیلئے گاڑی آرام سے چلانے کا مشورہ دیا گیا جس پر وہ آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ایک عمر رسیدہ شخص پر چیختے ہوئے حملہ کردیا۔عینی شاہدین کے مطابق امباتی رایودو نے معمر شخص کو کالر سے پکڑ کر مغلظات بکتے ہوئے طمانچہ بھی مارا تاہم لوگوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔

ویڈیو دیکھیں:

#WATCH: Cricketer Ambati Rayudu seen in scuffle with a man allegedly after argument over rash driving in Hyderabad (Unverified video source) pic.twitter.com/r1pdq5Lh9g