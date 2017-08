شاہد آفریدی کا فاؤنڈیشن کے لئے بیٹ بھیجنے پر ویرات کوہلی سے اظہار تشکر

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے اپنی فاؤنڈیشن کیلئے فنڈزجمع کرنے کے لئے بیٹ بھیجنے پربھارتی قائد ویرات کوہلی کا شکریہ ادا کیا ہے۔

کرکٹر نہ بنتا تو آسانی سے نشہ کرنے کی عادت میں مبتلا ہوجاتا:معین علی

تفصیلات کے مطابق پاکستانی اوربھارتی کھلاڑیوں کے درمیان آف دی فیلڈ دوستی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بھارتی کپتان ویرات کوہلی بھی سابق پاکستانی کپتان شاہد آفریدی کے مداح نکلے، کوہلی نے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کیلئے اپنا بلا تحفے میں دیدیا۔ان کا کہنا تھا کہ آپ جیسے لوگ یقینی بناتے ہیں کہ سب کیلئے امید زندہ ہے، ویرات کوہلی نے بھی ٹوئٹرپیغام میں شاہد آفریدی اوران کی فاؤنڈیشن کیلئے نیک خواہشات کا اظہارکیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کوہلی نے شاہد آفریدی کی ریٹائرمنٹ پرانہیں بھارتی کھلاڑیوں کی آٹوگراف والی شرٹ بھی تحفے میں دی تھی۔

Thank you @imVkohli for your kind gesture in support of @SAFoundationN. Friends & supporters like you ensure #HopeNotOut for everyone pic.twitter.com/T6z7F2OYLb