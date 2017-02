عمران خان نے چیئرمین پی سی بی کو کرکٹ میں بہتری کیلئے کھیل کو سمجھنے والے ماہرین بلانے کا مشورہ دیدیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحرک انصاف کے سربراہ عمرن خان نے چیئرمین پی سی بی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرکٹ میں سفارشیوں اور الیکشن فکسر سے چھٹکار ا حاصل کیا جائے اور کھیل کو سمجھنے والے ماہرین کو بلایا جائے۔

پی ٹی آئی کے چیئرمین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی کے دعوت نامے کا جواب دیا ۔یاد رہے گزشتہ روز پی سی بی نے عمران خان کو کرکٹ کی بہتری کے لئے بلائی جانیوالی گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔

If Chair PCB wants to do this, he must get rid of the sifarshi, elec-fixer & call in experts who understand the game https://t.co/xpi8xSODm6