پاکستان کی سپورٹس جرنلسٹ زینب عباس کی ویرات کوہلی کیساتھ ایسی تصویر سامنے آ گئی کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ۔۔۔

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) چیمپینز ٹرافی 2017ءکا آغاز بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے میچ سے ہو چکا ہے اور تمام ٹیمیں بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔

”منی ورلڈ کپ“ کے نام سے پکارے جانے والے اس ٹورنامنٹ میں سب کی نظریں روائتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ پر ہیں جو 4 جون بروز اتوار کھیلا جائے گا۔ اس میچ کیساتھ ساتھ پورے ٹورنامنٹ کی کوریج کیلئے پاکستانی سپورٹس جرنلسٹ زینب عباس بھی انگلینڈ میں موجود ہیں جنہوںنے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کیساتھ لی گئی سیلفی اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اپ لوڈ کی تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔

Had to be done! @imVkohli pic.twitter.com/D8kGzwROik