” بڑے کھلاڑی خود سے پہلے۔۔۔“ ویسٹ انڈیز کیخلاف اظہر علی اور احمد شہزاد کی انتہائی ”لالچی“ بلے بازی نے ماہرین کرکٹ کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا، وقار یونس نے دونوں کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا

باربا ڈوس (ڈیلی پاکستان آن لائن) ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں اظہر علی اور احمد شہزاد نے پہلی وکٹ میں 155 رنز کی شراکت داری تو قائم کی مگر انہوں نے اس کیلئے 335 گیندیں کھیلیں اور اس دوران احمد شہزاد کو 3 مرتبہ ’نئی زندگی ‘ بھی ملی۔ پہلے ان کا ایک کیچ ڈراپ ہوا تو پھر وہ 2 مرتبہ نو بالز پر آﺅٹ ہوئے۔

احمد شہزاد کو 3 مواقع ملنے پر جہاں ویسٹ انڈینز کھلاڑیوں کو بے حد افسوس ہو گا وہیں پاکستانیوں کوبھی افسوس ہی ہوا کیونکہ ان کی اور اظہر علی کی بلے بازی میں صرف اور صرف ”لالچ“ ہی نظر آیا اور اس قدر سست بلے بازی کی کہ ڈریسنگ روم میں بیٹھے یونس خان بھی جمائیاں لینے پر مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ سٹیڈیم میں بیٹھے چند تماشائی بھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ بیٹنگ کی سست رفتاری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں کی بدولت پاکستان نے 24 اوورز میں صرف 50 رنز بنائے جبکہ 30.1 اوورز میں پاکستان کا سکور 70 تھا۔



بورے والا ایکسپریس وقار یونس بھی اس قدر شدید غم و غصے میں مبتلا ہوئے کہ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیان جاری کر کے دونوں کو ”آئینہ“ بھی دکھا دیا۔ انہوں نے لکھا کہ ”بڑے کھلاڑی ہمیشہ اپنے مقاصد کے حصول سے پہلے ٹیم کے مقاصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، اوپنرز نے بہت لالچی بلے بازی کی۔“

Top players always try 2 achieve the Team goal before their own. Openers batted selfishly. Pretty even-steven this Test Match #WIvPAK