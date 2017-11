زمبابوے کے مڈل آرڈر بلے باز ،ٹیم کوکلین سوئپ ہونے سے بچاگئے

بلوائیو(ڈیلی پاکستان آن لائن)ویسٹ انڈیزاور زمبابوے کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ میں زمبابوے کے مڈل آرڈر بلے بازوں کی ذمہ دارنہ بیٹنگ نے ٹیم کو میچ میں شکست سے بچاتے ہوئے کلین سوئپ سے بھی بچایا،چوتھے روز کے کھیل کے اختتام تک 4وکٹوں کے نقصان پر 140رنز بنانے والی ٹیم نے کھیل کے آخری روزتک 7وکٹوں کے نقصان پر 301رنز بناتے ہوئے میچ کوڈرا کروا دیا۔

Regis Chakabva hits a determined 71* as Zimbabwe bat out Day 5 and draw the 2nd #ZIMvWI Test.



West Indies win the series 1-0. pic.twitter.com/jSMOq6Uyxv — ICC (@ICC) November 2, 2017



بلوائیو کے کوئنز کلب میںزمبابوے نے ویسٹ انڈیز باﺅلر کو دھول چٹادی ،کھیل کے آخری روز میں زمبابوے نے 4وکٹوں کے نقصان پر 140رنز سے دوبارہ شروع کی توان کی پانچویں وکٹ تو144رنز پر گر گئی جب پیٹر مور 42رنز بناکر پویلین لوٹے۔زمبابوے کی چھٹی وکٹ ملکولم والرکی صورت میں گری انہوں نے 15رنز بنائے ،اس وقت ٹیم کا مجموعہ 172تھا۔سکندر رضااور ریگس چکابوا نے 12اوورز تک ویسٹ انڈیز کی باﺅلر ز کے سامنے مزاحمت کی ،سکندرضا89رنز بناکرپویلین لوٹے۔

ریگس چکابوااور گریم کریمر نے 48.8اوورز میں سخت مزاحمت کرتے ہوئے ٹیم کے مجموعے میں تو صرف91رنز کااضافہ کیا ،لیکن میچ کو ڈرا کرتے ہوئے اپنی ٹیم کودو میچز کی سیریز میں کلین سوئپ میں سے بچا لیا۔میچ میں بہترین کارکردگی دکھانے پر سکندر رضا کو مین آف دی میچ کاایوارڈ دیا گیا ۔

A fantastic performance in both innings with bat and a five wicket haul gets @SRazaB24 the 2nd Test Player of the Match award! #ZIMvWI pic.twitter.com/7nIjwhtD9o — ICC (@ICC) November 2, 2017



ریگس چکابوا نے سخت مزاحمت کرتے ہوئے 192گیندوں پر71رنز بنائے ،جبکہ ر گریم کریمر نے 150گیندوں پر 28رنز بنائے ۔

زمبابوے نے ٹاس جیت کرپہلے کھیلنے کا فیصلہ کیااور پہلی اننگ میں 326رنز بناکر پویلین لوٹ گئی تھی ،جس کے جواب میں ویسٹ انڈیزنے اپنی پہلی اننگ میں 448رنز بناتے ہوئے 122رنزکی برتری حاصل کر لی تھی ۔

ویسٹ انڈیز نے پہلے ٹیسٹ میچ میں117رنز سے فتح سمیٹی تھی،جس سے ان کی ٹیم دو میچز کی سیریز میں ایک صفر سے کامیاب رہی۔

ڈیوانڈرابشو کو بہترین کا رکردگی پر مین آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا انہوں نے مجموعی طور پر13وکٹیں حاصل کی۔