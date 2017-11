آئی سی سی ویمنز چمپئینز ٹرافی،پاکستان کو نیوزی لینڈ کے خلاف دوسر ے میچ میں بھی شکست کا سامنا

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی کے ویمنزچمپئینز ٹرافی میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے ایک روزہ میچ میں 7وکٹوں سے شکست دے دی،پاکستان کی پوری ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 147رنز ہی بناپائی تھی جو مخالف ٹیم نے محض 3وکٹوں کے نقصان پر24اوورز میں پورا کرلیا۔

A second consecutive Player of the Match award goes to @sophdevine77 after her 62 led a speedy @WHITE_FERNS chase in Sharjah! #PAKvNZ pic.twitter.com/mVBIaWUy6k