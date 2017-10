پاکستان نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا،ہمیں اپنے نئی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے :شاہد آفریدی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بوم بوم آفریدی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ ایک اچھا میچ تھا ،تاہم میچ میں شکست کے باوجود ہمیں اپنی نئی اورینگ ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے۔

سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں شاہد آفریدی خان نے سری لنکاکے رنگناہیراتھ کو میچ وننگ کارکردگی پر مبارک باد دی ،اس موقع پر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہماری ٹیم ابھی نئی ہے ،نوجوان کھلاڑی اس میں شامل ہوئے ہیں ،ٹیم کی اس کوشش کو مثبت انداز میں دیکھا جائے ۔اپنے پیغام میں لالا نے سپن باﺅلر یاسر شاہ اور حارث سہیل کومیچ میں بہترین کارکردگی پر مبارک باد دی۔

واضح رہے سری لنکانے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں اعصاب شکن مقابلے کے بعد 21رنز سے کامیابی حاصل کی۔

Great Test match, congrats @HerathRSL on match winning performance. We must back our young team well done Yasir & Haris Sohail