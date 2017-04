شاداب خان پاکستان کے لیے بہترین تلاش ہیں :شاہد آفریدی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ویسٹ انڈیز سے چار ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز میں 3-1سے کامیاب ہونے کے بعد قومی ٹیم اور شاداب خان کو شاندار پرفارمنس پر مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے ۔اپنے انٹر نیشنل کیر ئیر کی پہلی ہی سیریز میں 10وکٹیں لینے والے شاداب خان کی تعریف ہر کوئی کر رہا ہے اور اب سٹار کرکٹر شاہد آفریدی نے بھی ان کی کارکردگی کو سراہا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ شاداب خان پاکستان کے لیے بہترین تلاش ہیں ۔آخری میچ میں شاندار کھیل پیش کرنے پر شاہد آفریدی نے احمد شہزاد کو بھی مبارکباد دی ۔انہوں نے مزید کہا کہ ویسٹ انڈیز سے بہت اچھی سیریز جیتی ،سرفراز نے اعلیٰ کپتانی کی ۔شاہدآفریدی نے بلے بازی کے شعبے میں مستقل پرفارمنس دیکھنے کی امید کا بھی اظہار کیا ۔

Excellent series win, great captaincy Sarfraz, Ahmed batted well today, Shadab fantastic find for Pak. Hope to see more consistent batting