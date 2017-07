محمد عامر بھی یلغار فلم دیکھنے سینما گھر پہنچ گئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی انتہائی زبردست فلم ’یلغار ‘ نے اس وقت دنیا کے 22ممالک میں دھوم مچا رکھی ہے اور ہر طرف سے داد وصول کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے تاہم ایسے موقع پر پاکستان ٹیم کے بہترین باولر محمد عامر بھی خود کو روک نہیں پائے اور کاﺅنٹی کھیلنے کے دوران وقت نکال کر فلم دیکھنے پہنچ گئے ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی فلم یلغار پاکستان کے علاوہ دنیا کے 22ممالک میں چل رہی ہے جہاں فلموں کے شائقین دوڑ دوڑ کر اس کی ٹکٹیں خریدنے اور فلم سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہے ہیں ایسے میں محمد عامر نے بھی ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ”وہ اس وقت یلغار فلم دیکھ رہے ہیں ،مجھے اپنے سینما اور لیجنڈ ہیرو شان کی جدوجہد پر فخر ہے“۔

Watching Yalghaar! Super proud of our cinema and the efforts of @mshaanshahid. Keep up the great work pic.twitter.com/aqc8yyeRGX