عمر اکمل چیمپینز ٹرافی سے باہر ہو کر بھی شرمندہ نہ ہوئے، ٹوئٹر پر ایک تصویر اپ لوڈ کر کے ایسا پیغام لکھ دیا کہ ان کے مداح بھی غصے میں آ گئے، سوشل میڈیا صارفین نے درگت بنانا شروع کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی بلے باز عمر اکمل خراب فٹنس کے باعث چیمپینز ٹرافی سے باہر ہوئے تو ہر کوئی ان کیساتھ ساتھ بورڈ کو بھی تنقید کا نشانہ بنانے لگا کہ اگر وہ ان فٹ تھے تو پھر سکواڈ میں شامل کیوں کیا گیا۔

شائقین اور ماہرین کرکٹ یہ سوچ رہے تھے کہ عمر اکمل ایسی شرمندگی اٹھانے پر سیخ پا ہوں گے اور اپنی فٹنس بہتر کر کے ٹیم میں واپس آ کر ناقدین کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ سابق کوچ وقار یونس نے تو یہاں تک کہا کہ ”اگر میں عمر اکمل ہوتا تو شرمندہ ضرور ہوتا۔“

لیکن شائد وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ عمر اکمل ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے اور اس بات کا اندازہ ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپ لوڈ ہونے والی نئی تصویر اور پیغام سے ضرور ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ان کی جو تصویر سامنے آتی، اس میں وہ کسی جم میں سخت ورزش کرتے نظر آتے، یا پھر کسی گراﺅنڈ میں دوڑ لگا رہے ہوتے، لیکن موصوف نے مہنگا تھری پیس سوٹ پہن کر عینک لگائی اور فوٹو شوٹ کروانے چل پڑے۔

انہوں نے اپنی ایک تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے جو پیغام لکھا وہ بھی شائقین کے موڈ کو خراب کر دینے کیلئے کافی تھا۔ ان کا کہنا تھا ”اٹھو، بہترین کپڑے پہنو، شوخیاں بگھاروں اور کبھی ہمت نہ ہارو۔“

"Get up dress up show up and never give up" pic.twitter.com/MvVN0GNUjv