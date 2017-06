بھارت کیخلاف میچ سے قبل ہی قومی کھلاڑیوں پر ”قیامت ٹوٹ“ پڑی، شاہینوں نے سوچا بھی نہ ہو گا کہ میچ سے پہلے ایسا بھی ہو جائے گا، دیکھ کر آپ کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) چیمپینز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے اور دونوں ٹیمیں بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں تاہم اس میچ سےقبل ہی قومی کھلاڑیوں پر ”قیامت ٹوٹ“ پڑی ہے اور بے چارے اس قدر کربناک اور دردناک لمحات سے گزرے کہ دیکھ کر آپ کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔

شاہین دن بھر پریکٹس سیشن کے بعد تھکان سے چور اپنے ہوٹل پہنچے تو پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین شہریار خان انہیں ”لیکچر“ دینے کیلئے موجود تھے اور جیسے ہی کھلاڑیوں نے انہیں دیکھا تو گویا ان پر ”قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔“ شاہینوں نے سوچا بھی نہ ہو گا کہ انہیں بھارت کے خلاف میچ سے قبل یہ ”سخت“ وقت بھی گزارنا پڑے گا اور پھر ایسا ہی ہوا کیونکہ اس ”لیکچر“ میں بیٹھا ہر کھلاڑی شہریار خان کی جانب رحم طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ اس لیکچر کے دوران تمام کھلاڑی نیند اور تھکان سے چور نظر آئے اور سب سے پیچھے بیٹھے محمد عامر تو باقاعدہ خواب خرگوش کے مزے لوٹتے رہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی سیٹ پر بیٹھے شعیب ملک کے ”تیور“ بھی کچھ اچھے دکھائی نہ دئیے اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دیگر کھلاڑی بھی دل ہی دل میں اس ”لیکچر“ کے جلد خاتمے کی دعا کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یا اللہ ”یہ کیسا امتحان ہے؟“

پاکستان کی سپورٹس جرنلسٹ زینب عباس نے لیکچر کے دوران لی گئی تصویر سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر شیئر کی تو دیکھنے والوں کی نظر سب سے پیچھے نیند کے مزے لوٹ رہے محمد عامر پر ہی پڑی اور ایک صارف نے پوچھا کہ ”پیچھے کون سو رہا ہے۔“ اس پر زینب عباس نے انتہائی دلچسپ جواب دیتے ہوئے کہا ”کون نہیں سو رہا ہے۔“

The chairman of @TheRealPCB addressing the Pakistan team ahead of the PakvInd clash. pic.twitter.com/AnSma4NIk9