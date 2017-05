”میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرنا۔۔۔“ شعیب اختر نے نئے کام کیلئے ’نیا روپ‘ اپنا لیا،سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز جاری کیں تو ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سپیڈ سٹار شعیب اختر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف پروگراموں میں بیٹھ کر کرکٹ کے معاملات پر بات چیت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف اشتہارات میں کام کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اب انہیں ایک اور نیا کام مل گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شعیب اختر نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر چند تصاویر اور ویڈیوز جاری کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کسی اشتہار یا شائد پروگرام کے پرومو کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اور اس کیلئے انہوں نے ”نیا روپ“ بھی اختیار کیا ہے۔شوٹنگ پر جانے سے پہلے انہوں نے اپنی ایک تصویر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی اور لکھا کہ ” یہ ہے میرا نیا روپ، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔“

Here is a new look ...

Hope you guys like it ... pic.twitter.com/2mx9e0VpEE