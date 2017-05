مصباح 99 پر آﺅٹ ہوئے تو ”بھابھی“ نے نیا نام دیدیا، یہ مسٹر ٹک ٹک نہیں بلکہ ۔ ۔ ۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ویسٹ انڈیز کیخلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی کپتان مصباح الحق بدقسمتی سے اپنی سنچری مکمل نہ کر سکے اور 99 رنز پر آﺅٹ ہو گئے۔

دورہ ویسٹ انڈیز کے دوران یہ دوسرا موقع ہے جب و ہ99 پر پہنچنے کے باوجود بھی سنچری مکمل نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ 99 پر کھیل رہے تھے کہ باقی تمام کھلاڑی آﺅٹ ہو گئے تھے۔

اس مرتبہ بھی جب مصباح 99 پر آﺅٹ ہوئے تو ان کے مداح مایوس ہو گئے لیکن ان کی اہلیہ بالکل بھی پریشان اور افسردہ نہ ہوئیں بلکہ سوشل میڈیا پر شرارت اور پیار سے بھرپور ایسا پیغام جاری کیا کہ مایوس مداح بھی خوش ہو گئے۔

انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ”جو بھی ہے۔۔۔! آپ کو پانا خوش قسمتی ہے مسٹر 99۔۔۔“ مصباح الحق کی اہلیہ کی جانب سے جاری ہونے والے اس پیغام کو صارفین بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور انگلی اننگز کیلئے نیک خواہشات کیساتھ ساتھ سنچری مکمل ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں۔

What ever! Lucky to get u???????? Mr.99 @captainmisbahpk