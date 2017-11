سپیڈ سٹار آن لائن بائیک کریم کے برانڈ ایمبیسڈر بن گئے ہیں

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے سپیڈ سٹار شعیب اخترآن لائن ٹیکسی سروس مہیاکرنے والی کمپنی کریم کی نئی آنے والی سروس کریم بائیک کے سروس ایمبیسڈر بن گئے ہیں۔

Ladies and gentlemen! The new Careem Captain @shoaib100mph in the town. pic.twitter.com/8cOYs2siYe



کراچی میں کریم کی اس سروس کا حصہ بننے کے بعد شعیب اختر نے بائیک کے اوپر بیٹھ کر اس سروس کا افتتا ح بھی کیا۔

سٹا ر کھلاڑی کا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ان کے پاس اپنے کئیرئیر کے آغاز میں موٹر سائیکل نہ ہوتی تو شائد وہ کرکٹر نہ بن پاتے۔

As a young cricketer, I had no fancy cars but my bike got me to my field of dreams. I hope you reach yours. #careembike #rawalpindiexpress pic.twitter.com/h7WGCL5lHf