”میں تمہاری بچی کی ماں بننے والی ہوں “،لڑکی نے فٹبال کھلاڑی کو باپ بننے کی خبر سنا کر حیران کر دیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )”میں تمہارے بچی کی ماں بننے والی ہوں “، لڑکی نے فٹبال پلیئر دینو سمز کو باپ بننے کی خبر سنا کر حیران کر دیا ۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک خاتون نے ”انسٹا گرام “ پر اپنی پوسٹ میں فٹبال کھلاڑی دینو سمز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو تم باپ بننے والے ہو کیونکہ میںتمہاری بچی کی ماں بننے والی ہوں ۔ ”میں ہر کسی کو کیسے بتا سکتی تھی مگر دینو سمز تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم ایک اور بچی کے باپ بننے والےہو‘‘۔

خاتون نے اپنے پیغام میں فٹبال پلیئر کو مخاطب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ میں ہمارے ذاتی تعلقات کو دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتی مگر میں نے سوچا کہ تمہیں تو معلوم ہونا چاہئیے ، امید ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کا بروقت ادراک کر لو گے “۔

#ChicagoBears tight end #DionSims just found out he's having a baby girl on Instagram pic.twitter.com/g1XD5UOkcH