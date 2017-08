کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )باکسر محمد عامر خان نے اہلیہ فریال سے علیحدگی اختیار کر لی ہے ۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں عامر خان کا کہناتھا کہ ان کی اہلیہ کافی عرصہ سے کسی اور شخص کے ساتھ رہنا چاہتی تھیں اس لیے ہم نے باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیاہے ۔عامر خان نے اپنے ٹویٹ یہ بھی کہا کہ ایک وقت میں نے اپنی بیوی کیلئے اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی چھوڑ دیا تھا ۔عامر خان نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں فریال کو لالچی قرار دیاہے ۔عامر خان کا اپنے پیغام میں کہناتھا کہ وہ اس وقت دبئی میں ہیں تاہم وہ فریال خان کیلئے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔

واضح رہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ قبل عامر خان نے اپنی اہلیہ اور فیملی کے درمیان تنازعات کے باعث اپنی اہلیہ کے ساتھ رہنے کافیصلہ کیا تھا اور اپنی فیملی سے دوری اختیار کر لی تھی ۔فریال اور عامر خان کی فیملی کے درمیان تنازع رویے اور کپڑوں کے باعث شروع ہوا تھا ۔

So me and the wife Faryal have agreed to split. I'm currently in Dubai. Wish her all the best.