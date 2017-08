عامر خان نے فریال اور اینتھونی جوشوا کے درمیان ہونے والی مبینہ چیٹ کا سکرین شاٹ بھی شیئر کر دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )باکسر عامر خان نے اپنی اہلیہ فریال خان کو طلاق دینے کا اعلان کر دیاہے تاہم انہوں نے ساتھ ہی فریال کی باکسر اینتھونی جوشوا کے ساتھ ہونے والی مبینہ بات چیت کا سکرین شاٹ بھی شیئر کیا ۔

تفصیلات کے مطابق عامر خان کا کہناتھا کہ فریال واضح کرتے رہتی ہیں کہ وہ کتنی شدت سے کسی اور شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں ،وہ بہت جلدی آگے بڑھ گئیں ۔انہوں نے کہا کہ مجھے فریال سے علیحدہ ہونے کا دکھ نہیں ،میں نے فریال کیلئے اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی چھوڑ دیا ۔

عامر خان نے ٹویٹر پر ایک سکرین شاٹ بھی شیئر کیا جس میں مبینہ طور پر اینتھونی اور فریال کے درمیان ہونے والے گفتگو درج ہے ۔پیغامات میں فریال اور اینتھونی مبینہ طور پر ایک دوسرے کا حال احوال جان رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے کی مصروفیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ۔

Faryal moved on quick. Always mentioned to me how much she wanted to be with another guy, from all people another boxer ???? @anthonyfjoshua pic.twitter.com/1GBAQnvzMC