فریال اور عامر خان کا طلا ق کا معاملہ ،اینتھونی جوشوا بھی میدان میں آ گئے ،دبنگ اعلان کر دیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )باکسر عامر خان نے اپنی اہلیہ فریال مخدوم کو طلاق دینے کا اعلان کر دیاہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فریال کافی عرصہ سے کسی اور شخص کے ساتھ رہنا چاہتی تھیں ،انہوں نے کہا ہم نے باہمی رضامندی سے علیحدگی کافیصلہ کر لیاہے تاہم اس صورت حال کے پیش نظر جس باکسر کا نام عامر خان نے اپنے ٹویٹ میں لیا تھا وہ باکسر اینتھونی جوشوا بھی میدان میں آ گئے ہیں اور کہاہے کہ’ میں وہ شخص نہیں ہوں‘۔

تفصیلات کے مطابق اینتھونی جوشوا نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ پر پیغام جاری کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم دونوں آپس میں یہ معاملہ ٹھیک کر لو گے یا پھر یہ ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے درمیان کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ۔انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ’ایک اور بات یہ کہ میں اپنی خاتون کو بے حد پسند کرتا ہوں ‘۔اینتھونی جوشوا نے اپنے ٹویٹ میں طنزایہ بھی کہا کہ ’مجھے بھاری جسامت والی خاتون پسند ہیں ‘۔ساتھ میں انہو ں نے یہ ٹیک بھی لگایا کہ ’میں وہ شخص نہیں ہوں ‘۔

Bantz aside, I hope you guys can resolve your situation or this is a hack as we have never even met! Plus I like my women BBW #ItWasntMe