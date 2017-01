آسٹریلیا ٹیسٹ، قومی ترانہ پڑھنے کے دوران یاسرشاہ کی حرکت نے انٹرنیٹ پر ہنگامہ برپاکردیا

سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ترانہ پڑھے جانے پر فوری طورپرسکول کے دن یادآتے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک ملک ، اسلام کے نام پربننے والے ملک یعنی قیام پاکستان اور پاکستان کا خیال آتاہے لیکن آسٹریلیا میں موجود یاسرشاہ قومی ترانہ پڑھے جانے کے دوران اپنی ہنسی پر قابونہ رکھ سکے اور تصاویر وویڈیو وائرل ہوگئیں جس پر یاسرشاہ کو تنقید کا نشانہ بنایاجارہاہے ۔

صارفین کا موقف ہے کہ ہمارے قومی ترانہ ہنسنے کیلئے نہیں ، یاسرشاہ نے بے وقوفی کہ انتہاءکی اور یہ بچگانہ حرکت ہے، یہ کوئی گٹاروغیرہ نہیں تھابلکہ اوپیراگلوکارہ کی طرف سے نہایت خوبصورت طریقے سے ترانہ گایاگیا۔

اس تنقید کا ہدف گلوکارہ کی تعریف نہیں بلکہ یاسرشاہ کاردعمل تھاتاہم کسی کو بھی یاسرشاہ کی ہنسی کی اصل وجہ معلوم نہیں ۔

صرف ناقدین نہیں بلکہ کئی لوگوں نے یاسر شاہ کے اس شرارتی انداز کو پسند بھی کیا ، کچھ کاکہناتھاکہ حالات جیسے بھی ہوں ، اس شخص کے چہرے پر ہنسی رہتی ہے ۔

