”جیسے ہی میچ ختم ہوا تو مریم نے مجھ سے کہا کہ۔۔۔“ وزیراعظم نے اہم راز سے پردہ اٹھا دیا، کیا کہا تھا؟ جان کر آپ بھی کہیں گے ”بالکل ایسا ہی کرنا چاہئے تھا“

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم نواز شریف نے انکشاف کیا ہے کہ آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں قومی ٹیم کی فتح کے بعد جو پیغام انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری کیا وہ مریم نواز نے ریکارڈ کیا تھا۔

وزیراعظم ہاﺅس میں قومی ٹیم کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے سارا میچ دیکھا اور کھانا بھی ٹی وی کے سامنے ہی کھایا۔

جیسے ہی میچ ختم ہوا تو مریم نے کہا کہ آپ قومی ٹیم کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں دوں گا۔ یہ جو پیغام سوشل میڈیا پر جاری ہوا وہ مریم نواز نے ریکارڈ کیا اور انہوں نے ہی سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کیا۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Prime Minister's message from The Holy Land, for Pakistan cricket team on the glorious victory. #PAKvIND #CT17Final pic.twitter.com/l9YXoQgpYr