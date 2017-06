پاک، بھارت ٹاکرا۔۔۔ زینب عباس نے ایجبسٹن سے ایک ایسی تصویر شیئر کر دی کہ پاکستانیوں کی خوشی کی انتہاءنہ رہی، دیکھ کر آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کے میچ میں کچھ ہی دیر باقی ہے تاہم اس میچ کے بارش سے متاثر ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی تھیں جو محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے بعد کچھ حد تک دم توڑ چکی ہے لیکن اب زینب عباس نے ایک ایسی تصویر اپ لوڈ کر دی ہے جسے دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے۔



تفصیلات کے مطابق زینب عباس نے میچ سے صرف دو گھنٹے قبل ایجبسٹن کے صاف آسمان اور چمکتے سورج کی تصویر اپ لوڈ کی تو پاکستانیوں کی خوشی کی انتہاءنہ رہی اور سب ہی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یہ میچ بارش سے متاثر نہیں ہو گا اور پوری دنیا کے کرکٹ شائقین کو سنسنی سے بھرپور مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔



انہوں نے تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ”ابھی تک بہت ہی اچھا، نیلا آسمان۔۔۔“

So far so good! Blue skies #PakvInd pic.twitter.com/ZzljwlfwxZ