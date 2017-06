بھارت کیخلاف میچ سے قبل پاکستانی کھلاڑیوں کی اہم ترین چیز ان سے چھین لی گئی

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں بھارت کیخلاف میچ کھیلنے کیلئے پاکستانی ٹیم سٹیڈیم پہنچ گئی ہے اور یہ جان کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ بس سے اتر کر سٹیڈیم میں داخل ہونے سے پہلے ہی تمام کھلاڑیوں کے موبائل فون ”ضبط“ کر لئے گئے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ پاک، بھارت میچ سے قبل پاکستانیوں کیلئے شاندار خوشخبری آ گئی، سب سے بڑا خطرہ ہی ٹل گیا

تفصیلات کے مطابق بھارت کیخلاف انتہائی اہم میچ کیلئے قومی ٹیم نے بھرپور تیاریاں کر رکھی ہیں اور ٹیم سٹیڈیم پہنچ گئی ہے جہاں تمام کھلاڑیوں کے موبائل فون ”ضبط“ کر لئے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کھلاڑیوں سے اس طرح موبائل فون لینے کی کوئی فوٹیج اور ویڈیو منظرعام پر نہیں آئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ شائقین یہ ویڈیو دیکھ کر انتہائی حیران ہیں۔

???????????? Pakistan arrive at @edgbaston for today's #CT17 game against India! pic.twitter.com/DpjOTBV8vS