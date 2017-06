بھارتی ٹیم گرین شرٹس کو کتنا ہدف دے گی؟ رمیز راجہ کا ایسا ٹویٹ سامنے آگیا کہ جان کر آپ کو بھی سخت حیرت ہوگی

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آ ن لائن) بھارت نے چیمپیئنز ٹرافی کے سب سے بڑے مقابلے میں روایتی حریف پاکستان کرکٹ ٹیم کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت جیت کیلئے 324 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ لیکن یہ جان کر آپ کو بھی سخت حیرت ہوگی کہ سابق کپتان رمیز راجہ نے 15 اوورز پہلے ہی بھارت کے مجموعی رنز کے حوالے سے آگاہ کردیا تھا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے گئے چیمپیئنز ٹرافی کے ون ڈے میچ کو 2 بار بارش کی وجہ سے روکنا پڑا جس کے باعث یہ میچ 48 اوورز تک محدود کردیا گیا۔ دوسری دفعہ میچ 33 اوورز کے بعد روکا گیا اور اسی وقت رمیز راجہ نے اپنے تجربے کی بنا پر ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ” جب آپ پاکستان ٹیم کی باڈی اور بولنگ لینگوئج کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں تو ابھی موقع ہے کہ ٹیم دوبارہ سے اپنی ہمت مجتمع کرے اور کچھ ڈلیور کرے۔ موجودہ صورتحال دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کی ٹیم 320 سے زائد کا مجموعہ دے دے گی “۔

رمیز راجہ کے ٹویٹ کے مطابق بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 48 اوورز میں 319 رنز سکور کیے جس میں اگر ڈک ورتھ لوئس میتھڈ نہ لگتا تو گرین شرٹس کو 320 رنز کا ہدف ملتا جو کہ رمیز راجہ کی پیش گوئی کے عین مطابق تھا، تاہم ڈک ورتھ لوئس میتھڈ لگنے کے بعد قومی ٹیم کو 324رنز بنانا ہوں گے ۔

While u could be critical of Pak's body & bowling language there's still time to regroup &deliver.India currently look good for a 320+total.