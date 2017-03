روی بوپارا نے لاہور آنے کا اعلان کیا مگر کراچی کنگز فائنل میں نہ جا سکی، پاکستانی قوم ہمت اور بہادری پر مشکور

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا فائنل لاہور میں کھیلنے کیلئے کئی نامور غیر ملکی کھلاڑی راضی نہ ہوئے اور اپنے اپنے وطن واپس چلے گئے لیکن برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک معروف کرکٹر ایسے بھی ہیں جو اعلان کے باوجود بھی لاہور نہیں آ سکے تاہم پاکستانیوں کے دل ضرور جیت لئے۔

تفصیلات کے مطابق دنیا کے کئی ممالک سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی پاکستان آنے پر راضی نہ ہوئے اور ایسے میں برطانوی کرکٹر روی بوپارا نے انتہائی ہمت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور پاکستانیوں کے ارمان کو سمجھتے ہوئے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا لیکن اس کا سارا پروگرام ہی چوپٹ ہو گیا۔

پی ایس ایل میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرنے والے روی بوپارا نے پشاور زلمی کے خلاف تیسرے پلے آف میچ سے قبل پاکستانی قوم کو ایک خوشخبری دی اور اعلان کیا کہ اگر وہ یہ میچ جیت گئے تو فائنل کھیلنے کیلئے لاہور جائیں گے لیکن ان کا یہ پروگرام دھرا کا دھرا ہی رہ گیا کیونکہ کراچی کنگز کو اس میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پشاور زلمی نے جیت کر فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا۔

کراچی کنگز کی شکست کے باعث روی بوپارا لاہور نہیں آئے لیکن انہوں نے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا جب متعدد کھلاڑی پاکستان آنے سے انکار کرتے ہوئے واپس جا چکے تھے۔ روی بوپارا نے ناصرف پاکستانیوں کے جذبات کو سمجھا بلکہ جرات اور بہادری کا مظاہر ہ کرتے ہوئے لاہور آنے کا اعلان کر کے پاکستانی قوم کے دل بھی جیت گئے۔ اگرچہ وہ اس تاریخی لمحے کا حصہ نہیں بن سکیں گے لیکن پاکستانی قوم اپنے جذبات کو سمجھنے پر ہمیشہ مشکور روی بوپارا کے مشکور رہیں گے اور ان کی ”ہاں“ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔

If we win tonight I will travel to Lahore for the final. @KarachiKingsARY @thePSLt20 #DhanDhanaDhanHogaRe