”شعیب اختر کو باﺅلنگ کرتے دیکھا تو ایسا لگا کہ ۔۔۔“ ویرات کوہلی سے راولپنڈی ایکسپریس سے متعلق سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ایسا جواب دیدیا کہ بھارتیوں کو شدید مرچیں لگ جائیں گی، جان کر آپ کا سینہ فخر سے پھول جائے گا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیائے کرکٹ کے مایہ ناز بلے باز ویرات کوہلی نے پاکستان کے سپیڈ سٹار شعیب اختر کو ”جان لیوا“ باﺅلر قرار دیا ہے۔

بھارتی کے ایک ٹی وی پروگرام میں انٹرویو کے دوران میزبان نے ویرات کوہلی سے سوال کیا کہ ”وہ کون سا باﺅلر ہے جسے آپ کو اپنے کیرئیر کے ابتدائی دنوں میں دیکھ کر ایسا لگا کہ یار یہ تو نان سٹرائیکر اینڈ سے ہی اچھا لگے گا۔“

ویرات کوہلی نے جواب دیتا ہوئے کہا کہ ”میں نے کبھی شعیب اختر کا سامنا نہیں کیا لیکن دمبولا میں پاکستان اور بھارت کے میچ کے دوران انہیں باﺅلنگ کرتے دیکھا۔ میں اس میچ میں آﺅٹ ہو گیا تھا اور ان کا سامنا نہیں کیا تھا لیکن انہیں باﺅلنگ کرتے ہوئے دیکھا۔

وہ اپنے کیرئیر کے آخری دنوں میں بھی بہت ”جان لیوا“ لگ رہے تھے اور انہیں دیکھ کر یہ لگا کہ یار یہ جب اپنے کیرئیر کے عروج میں باﺅلنگ کرتے ہوں گے تو ایسا ہی لگتا ہو گا کہ نان سٹرائیکر اینڈ پر ہی رہو تو اچھا ہے۔“

