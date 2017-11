”وہ لمبا ہے کٹ مار۔۔۔“ ویرات کوہلی کا پہلی مرتبہ محمد عرفان سے سامنا ہوا تو ان کی کیا حالت تھی اور پھر یووراج سنگھ نے ان سے کیا گفتگو کی؟ مایہ باز بلے باز نے دلچسپ واقعہ سنا دیا، جان کر آپ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیائے کرکٹ کے مایہ ناز بلے باز ویرات کوہلی محمد عامر کیلئے اپنے دل میں جو عزت رکھتے ہیں وہ سب ہی جانتے ہیں اور اس وجہ سے پاکستانی بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔

محمد عامر کو سب سے بہترین باﺅلر قرار دینے کے بعد انہوں نے شعیب اختر کو جان لیوا باﺅلر قرار دیا اور اب محمد عرفان کے بارے میں ایسا دلچسپ واقعہ سنایا ہے کہ آپ کا بھی ہنسی سے برا حال ہو جائے گا۔ ایک انٹرویو کے دوران ویرات کوہلی سے اس باﺅلر کے بارے میں پوچھا گیا جو انہیں مشکل لگا تو شعیب اختر کو جان لیوا قرار دینے کے بعد انہوں نے محمد عرفان کے بارے میں ایک واقعہ سنایا۔

انہوں نے کہا کہ ” لمبا باﺅلر، محمد عرفان، ورلڈکپ کے میچ سے پہلے ہمارے بیٹنگ کوچ نے ایک فٹ کے سٹول پر کھڑے ہو کر عرفان کا سامنا کرنے کیلئے بیٹنگ پریکٹس کروائی تھی۔

مجھے آج بھی یاد ہے کہ بنگلور میں ٹی 20 میچ ہو رہا تھا، میں اور یواج بیٹنگ کر رہے تھے، محمد عرفان نے گیند کروائی تو میں نے پل کرنے کی کوشش کی مگر گیند بلے سے کئی گنا اوپر سے گزر گئی اور مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ یہ کیا ہوا ہے۔

یووراج سنگھ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ گیند باﺅنس ہو رہا ہے، کٹ مار پیس کیساتھ۔ ان کے کہنے کے مطابق میں نے کٹ مارا تو پھر گیند بلے سے کئی گنا اوپر سے گزر گئی، یوراج سنگھ پھر میرے پاس آئے اور کہا کہ تو رہنے دے۔ تو نان سٹرائیکر اینڈ پر آ جا۔ “

