”وقت آ گیا ہے کہ۔۔۔“ شاہد آفریدی نے کراچی کنگز میں شمولیت کے بعد پہلا بیان جاری کر دیا، جان کر جاوید آفریدی بھی افسردہ ہو جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شاہد آفریدی نے پشاور زلمی کو چھوڑ کر کراچی کنگز میں شامل ہونے کی خبر نے پشاور زلمی کے چاہنے والوں کو افسردہ کر دیا ہے اور اب نے بھی ایک ایسا پیغام جاری کر دیا ہے کہ پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی بھی افسردہ ہو جائیں گے۔

کراچی کنگز میں باقاعدہ شمولیت کے بعد شاہد آفریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”بہت زیادہ پیار اور حمایت کیلئے بہت بہت شکریہ زلمی کے مداحو۔۔۔ اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ کراچی کنگز کیساتھ کھیلنے کا موقع فراہم کرنے کیلئے بہت شکریہ سلمان اقبال۔“

ان کے اس بیان پر صارفین کی جانب سے ملے جلے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کچھ مداحوں نے تو پشاور زلمی چھوڑنے پر باقاعدہ ناراضگی بھی ظاہر کی ہے۔

Thank u Zalmi fans for love&support, now time to move on. Thank u Salman Iqbal for the opportunity with Kings https://t.co/zlrqT1w9CS