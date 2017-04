بھارتی اداکار رشی کپور نے آئی پی ایل میں پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل کرنے کا مطالبہ کردیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کے معروف اداکار رشی کپور نے اپنی حکومت سے آئی پی ایل میں پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل کرنے کا مطالبہ کردیا ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں رشی کپور نے کہا آئی پی ایل میں دنیا بھر کے کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور اس بار افغانستان کے کھلاڑی بھی آئی پی ایل میں پہلی مرتبہ حصہ لے رہے ہیں ۔ان کا کہنا تھا کہ میری درخواست ہے مہربانی فرما کر پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی آئی پی ایل میں شامل کیا جائے ،پھر میچ ہو گا !۔رشی کپور نے اپنی حکومت اور آئی پی ایل انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بڑے لوگ ہیں ،مہر بانی فرمائیں ۔واضح رہے کہ رشی کپور کرکٹ کے بہت بڑے مداح ہیں اور وہ اس کھیل میں سیاست کے بھی مخالف ہیں ،رشی کپور کئی موقعوں پر کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھنے کی بات کر چکے ہیں ۔رشی کپور کو پاکستانی کھلاڑی بھی پسند ہیں اور اسی لیے پاکستان سپر لیگ کا فائنل میچ انٹر نیٹ پر دیکھنے کے لیے رشی کپور نے ٹوئٹر پر لوگوں سے لنک کے بارے میں بھی پوچھا تھا ۔

IPL. You got world players. Afghanistan makes debut. My plea is please consider Pakistani players.Phir match hoga! Hum bade log hain.Please!