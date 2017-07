احمد شہزاد کی وزیراعظم ہاﺅس میں فخر زمان، شاداب خان اور حسن علی کیساتھ ایسی حرکت کہ پاکستانی غصے میں آ گئے، سوشل میڈیا صارفین نے سیلفی بوائے کا ”ریمانڈ“ لے لیا، ایسا کیا کیا تھا؟ جان کر آپ کو بھی غصہ آ جائے گا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیمپنیز ٹرافی میں شاندار فتح پر قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے اعزاز میں گزشتہ روز وزیراعظم ہاﺅس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں انہیں انعامی رقم دی گئی۔

تقریب میں شریک کھلاڑیوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار اور وزیراعظم نواز شریف نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ سوشل میڈیا صارفین تقریب منعقد ہونے پر بہت خوش نظر آئے مگر اس کے بعد احمد شہزاد کی ایک ایسی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی کہ صارفین کا غصے میں آ گئے اور اس کی وجہ جان کر آپ کو بھی یقینا غصہ آ جائے گا۔

احمد شہزاد اور وہاب ریاض نے ٹورنامنٹ میں صرف ایک میچ کھیلا جس میں شکست پاکستان کا مقدر بنی جس کے بعد احمد شہزاد کی جگہ فخر زمان کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا جبکہ وہاب ریاض ان فٹ ہو کر وطن واپس لوٹ آئے اور ان کی جگہ جنید خان کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا جو بہترین کارکردگی دکھا کر ”ہیرو“ بن گئے۔

لیکن وزیراعظم ہاﺅس میں جب گروپ فوٹو بنایا گیا تو احمد شہزاد سب سے اگلی قطار میں کھڑے تھے جبکہ پاکستان کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کرنے والے فخر زمان، حسن علی اور شاداب خان سب سے پچھلی قطار میں کھڑے تھے اور یہی نہیں بلکہ وہ اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑے سیلفی بنانے کی تیاریں بھی کر رہے تھے کہ یہ لمحہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گیا اور یہی بات سوشل میڈیا صارفین کو پسند نہ آئی جس پر احمد شہزاد کی ’شامت‘ آ گئی۔

Champions at Prime Minister Secretariat pic.twitter.com/xDYurvKUf4 — PCB Official (@TheRealPCB) July 4, 2017

کسی نے احمد شہزاد اور وہاب ریاض کو ”مفتا“ قرار دیدیا تو کسی نے ان سے کہا کہ پیچھے جاﺅ اور فخر زمان کو آگے آنے دو جو اصل میں اس ٹورنامنٹ کا ہیرو ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا غصہ بھی بجا ہے کیونکہ اگلی قطار میں انہیں لوگوں کو کھڑا ہونا چاہئے تھا جنہوں نے جیت میں اہم کردار ادا کیا ۔ سوشل میڈیا صارفین نے انتہائی دلچسپ اور مضحکہ خیز انداز میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے احمد شہزاد کا خوب ”ریمانڈ“ لیا، کس کا کیا کہنا تھا؟ ذیل میں دی گئی ٹویٹس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔

ایک صارف نے لکھا ''احمد شہزاد۔۔۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ''

Ahmed Shehzad Begaani Shaadi mein Abdullah deewana ???? — Mayanti Langer (@Langer_Mayanti) July 4, 2017

ایک صارف نے احمد شہزاد کی سیلفی کی جانب توجہ دلاتے ہوئے لکھا'' احمد شہزاد یہاں بھی سیلفی لیتے ہوئے''

Lol ahmed shehzad is taking a selfie ???? — ????????Secularist???????????? (@AthSecularist) July 4, 2017

اسامہ طاہر نے لکھا ''اور سیلفی شہزاد ایسے کام کے موقع کا انتظار کرتے ہوئے جس کیلئے وہ مشہور ہیں''

And Selfie Shehzad waiting for his moment to do for what he's famous of — Usama Tahir (@NoMatch3) July 4, 2017

ایک اور صارف نے لکھا ''احمد شہزاد وہ کر رہے ہیں جو وہ سب سے اچھا کرتے ہیں(ایسا کام جو ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے) سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لے رہے ہیں، کتنا بے شرم شخص ہے''

Ahmed Shehzad doing what he does best (something everyone can easily do), taking selfie from the front, what a shameless person. — SAH (@SAHTPW1) July 4, 2017

ایک صارف نے تو انہیں مفتا قرار دیدیا اور تصویر اپ لوڈ کی۔

ایک اور صارف نے لکھا ''احمد شہزاد۔۔۔۔۔ اف''

Ahmad Shehzad ............ufffffff — Abid Ali Taizai (@Abidalitaizai) July 4, 2017

ایک اور صارف نے لکھا ''تمام بے شرم پہلی قطار میں کھڑے ہیں جبکہ اصلی ہیرو آخری قطار میں ہیں''

All bastards are standing in the first row and the real heros are at the last row ???????????????????????? — AaaaNiiiiRaniiii (@nadz_pti) July 4, 2017

آئز نے لکھا ''احمد شہزاد ہمیشہ ہی آگے کیوں ہوتا ہے? فخر زمان اپنی جگہ لو!''

Why is @iamAhmadshahzad at the front always. FakharZaman take your place! — Ayz (@ayzaz78) July 4, 2017

قاسم شیخ بھی پریشان تھے کہ''احمد شہزاد کیسے ہر تصویر میں ہی سب سے آگے آ جاتے ہیں۔ پیچھے جائو اور فخر زمان کو آگے بھیجو''

How does Ahmad Shazhad always manage to make it to the front of every picture? Get to the back and put Faqar at the front — Qasim Sheikh (@QasimQQaz) July 4, 2017

حامد مختار ملک نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ''سب سے اوپر والی قطار میں ٹیلنٹ اور مستقبل، لیکن جیسے ہی آگے آنا شروع ہوں تو ٹیلنٹ اور مستقبل دونوں ہی مدھم ہونا شروع ہو جاتے ہیں''

Top row talent and future. It fades as you come to the front row...@FazeelaSaba1 ???? — Hamid Mukhtar Malik (@Hamid_Mukhtar) July 4, 2017

ایک اور صارف نے بھی شکایت کی کہ ''ہر مرتبہ ہی سیلفی بوائے سامنے کیوں ہوتا ہے جبکہ حقدار پیچھے ہوتے ہیں''